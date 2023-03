Дженна Ортега не моргает и не морщится даже от самой острой еды

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу Hot Ones, в котором звёзды едят крылышки с самыми острыми соусами и приправами в мире.

Удивительно, но юная актриса совершенно спокойно переносит острую пищу. Во время интервью с ведущим, одновременно улепётывая крылышки, она не моргала, так же как не моргает её героиня Уэнсдей Аддамс. Она даже не морщилась.

Дженна Ортега на шоу Hot Ones

Видео доступно на YouTube-канале First We Feast. Права на видео принадлежат First We Feast.

Сегодня состоится церемония Kids' Choice Awards от Nickelodeon. Мероприятие посетит масса звёзд мирового уровня. Недавно стало известно, что среди гостей будут две важные фигуры в современном медиа — звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега и голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.