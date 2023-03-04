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Дженна Ортега и Дуэйн «Скала» Джонсон посетят Nickelodeon Kids' Choice Awards

Дженна Ортега и Дуэйн «Скала» Джонсон посетят Nickelodeon Kids' Choice Awards
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Сегодня состоится церемония Kids' Choice Awards от Nickelodeon. Мероприятие посетит масса звёзд мирового уровня. Недавно стало известно, что среди гостей будут две важные фигуры в современном медиа — звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега и голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.

В списке гостей также числятся Адам Сэндлер, Мишель Родригез, Холли Бейли, Пит Дэвидсон, Сет Роген и многие другие. Также стало известно, что на церемонии премию за особые достижения получит Оптимус Прайм — лидер автоботов Трансформеров.

В номинациях «Лучшее тв-шоу для детей» и «Лучшее семейное тв-шоу» представлены сериалы «Кобра Кай», «Мисс Марвел», «Уэнсдей» и другие яркие проекты.

Номинанты на премию Kids' Choice Awards от Nickelodeon

Лучшее тв-шоу для детей

  1. «Боишься ли ты темноты?»
  2. «Классный мюзикл: Мюзикл».
  3. «Мисс Марвел».
  4. «Дом Рэйвен».
  5. «Ох уж эта Лэй-Лэй».
  6. «Волшебные покровители: Ещё волшебнее».
  7. «Могучие утята: Новые правила».
  8. «Реально шумный дом».

Лучшее семейное тв-шоу

  1. «Кобра Кай».
  2. «АйКарли».
  3. «Оби-Ван Кеноби».
  4. «Женщина-Халк: Адвокат».
  5. «Очень странные дела».
  6. «Уэнсдэй».
  7. «Молодой Скала».
  8. «Детство Шелдона».
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