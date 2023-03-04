Дженна Ортега и Дуэйн «Скала» Джонсон посетят Nickelodeon Kids' Choice Awards
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Сегодня состоится церемония Kids' Choice Awards от Nickelodeon. Мероприятие посетит масса звёзд мирового уровня. Недавно стало известно, что среди гостей будут две важные фигуры в современном медиа — звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега и голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.
В списке гостей также числятся Адам Сэндлер, Мишель Родригез, Холли Бейли, Пит Дэвидсон, Сет Роген и многие другие. Также стало известно, что на церемонии премию за особые достижения получит Оптимус Прайм — лидер автоботов Трансформеров.
В номинациях «Лучшее тв-шоу для детей» и «Лучшее семейное тв-шоу» представлены сериалы «Кобра Кай», «Мисс Марвел», «Уэнсдей» и другие яркие проекты.
Номинанты на премию Kids' Choice Awards от Nickelodeon
Лучшее тв-шоу для детей
- «Боишься ли ты темноты?»
- «Классный мюзикл: Мюзикл».
- «Мисс Марвел».
- «Дом Рэйвен».
- «Ох уж эта Лэй-Лэй».
- «Волшебные покровители: Ещё волшебнее».
- «Могучие утята: Новые правила».
- «Реально шумный дом».
Лучшее семейное тв-шоу
- «Кобра Кай».
- «АйКарли».
- «Оби-Ван Кеноби».
- «Женщина-Халк: Адвокат».
- «Очень странные дела».
- «Уэнсдэй».
- «Молодой Скала».
- «Детство Шелдона».
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