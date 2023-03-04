Дженна Ортега и Дуэйн «Скала» Джонсон посетят Nickelodeon Kids' Choice Awards

Сегодня состоится церемония Kids' Choice Awards от Nickelodeon. Мероприятие посетит масса звёзд мирового уровня. Недавно стало известно, что среди гостей будут две важные фигуры в современном медиа — звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега и голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.

В списке гостей также числятся Адам Сэндлер, Мишель Родригез, Холли Бейли, Пит Дэвидсон, Сет Роген и многие другие. Также стало известно, что на церемонии премию за особые достижения получит Оптимус Прайм — лидер автоботов Трансформеров.

В номинациях «Лучшее тв-шоу для детей» и «Лучшее семейное тв-шоу» представлены сериалы «Кобра Кай», «Мисс Марвел», «Уэнсдей» и другие яркие проекты.

Номинанты на премию Kids' Choice Awards от Nickelodeon

Лучшее тв-шоу для детей

«Боишься ли ты темноты?» «Классный мюзикл: Мюзикл». «Мисс Марвел». «Дом Рэйвен». «Ох уж эта Лэй-Лэй». «Волшебные покровители: Ещё волшебнее». «Могучие утята: Новые правила». «Реально шумный дом».

Лучшее семейное тв-шоу