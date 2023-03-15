Выживалку Valheim пока не планируют выпускать на Switch и PlayStation

Один из старших сотрудников студии Iron Gate Джонатан Смерс рассказал, что у авторов пока что нет планов портировать выживалку Valheim на PlayStation и Nintendo Switch.

По словам Смерса, в планы команда пока что входить версия для Xbox One и Xbox Series. Однако разработчик не исключает выход на другие платформы в будущем.

Пока что у нас есть планы только о выпуске на Xbox, но никогда не говори никогда.

Valheim — популярный сурвайвал, изначально вышедший в раннем доступе только на ПК. Вчера тайтл вошел в библиотеку Game Pass и вышел на Xbox. Примечательно, что проект до сих пор находится в раннем доступе. Когда состоится полноценный релиз, неизвестно.

В портировании игры на Xbox издателю Coffee Stain помогала Microsoft.