Финал чемпионата России по FIFA 23 пройдёт 14 мая — призовой фонд составит 1 млн рублей
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Федерация компьютерного спорта России и Российский футбольный союз огласили детали финальной части чемпионата РФС по интерактивному футболу 2023 года.
Решающие матчи примет московский комплекс Yota Arena, начало запланировано на 14 мая (12:00 мск). Вход на мероприятие будет бесплатным, но посетителям нужно будет пройти предварительную регистрацию.
Восемь сильнейших игроков в FIFA 23 по итогам квалификации разыграют призовой фонд в размере 1 млн рублей. Среди участников оказались действующий чемпион России и призёр международных ивентов Даниил Abeldos Абельдяев, Илья Jelav Киселёв и стример Максим ZaykaPoehali Борисов.
Прямая трансляция матчей будет доступна во «ВКонтакте», на площадке VKPlay, а также Twitch-канале РФС.
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