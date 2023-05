Elden Ring выиграла литературную премию «Небьюла» за лучший игровой сюжет

Экшен-RPG Elden Ring получила престижную награду Nebula Award как видеоигра с самым лучшим игровым сюжетом.

Экспертное жюри «Небьюлы» выделило Хидэтаку Миядзаки и Джорджа Р. Р. Мартина, которые работали над сценарием Elden Ring. Игра от FromSoftware опередила других номинантов, в том числе Horizon Forbidden West, Stray и Vampire: The Masquerade — Sins of the Sires.

«Небьюла» — престижная литературная премия, которую проводит Американская ассоциация писателей-фантастов с 1965 года.

С 2018 года во время церемонии также определяется видеоигра c лучшим игровым сюжетом в жанре фантастики или фэнтези. Ранее «Небьюлу» получали Black Mirror: Bandersnatch, The Outer Worlds, Hades и Thirsty Sword Lesbians.