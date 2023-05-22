«Фильм не сравнится с классикой»: критики неоднозначно приняли ремейк «Русалочки»

22 мая критики выпустили первые обзоры «Русалочки» — очередного ремейка классического мультфильма Disney. В целом журналисты приняли ленту скорее благосклонно: на агрегаторе Metacritic у ленты 61 балл из 100, а на платформе Rotten Tomatoes — 66% положительных рецензий. Примерно столько же было у недавнего ремейка «Питера Пэна».
Фото: Metacritic
В своих обзорах критики массово хвалят актрису Холли Бейли, исполнившую главную роль в фильме. Некоторые журналисты даже называют «Русалочку» одним из лучших ремейков Disney, хваля переработанную историю и персонажей.
Однако куда больше тех, кто оценил ленту сдержанно: многие называют ленту слишком затянутой и очень безопасной — фильм почти ничем не выделяется на фоне оригинального мультфильма 1989 года.
Некоторые отрывки из обзоров критиков
Искрящийся, чарующий ремейк, превосходящий оригинал, с безупречным исполнением Холли Бейли.
Ремейк «Русалочки» — свежий взгляд на любимую классику, которая не боится взять сказку и сделать её настолько реальной, насколько это возможно.
Как и другие ремейки Disney, «Русалочка» — это аккуратно упакованная история, переплетённая с современной репрезентацией. За просмотром этого фильма можно провести вечер, но он совсем не вдохновляет и вызывает лишь очередное чувство дежавю.
Хороший кастинг не может скрыть ужасные визуальные эффекты и полное отсутствие творческих рисков.
Бейли — лучшее, что есть в этом фильме. Но, несмотря на талантливых актёров, фильм не сравнится с классикой 1989 года.
Премьера «Русалочки» состоится 26 мая. До России картина официально не доберётся.
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