Вышел новый трейлер Distortion — амбициозной RPG от российских разработчиков

Отечественные разработчики амбициозной RPG Distortion опубликовали прогресс-трейлер своего тайтла. В нём авторы показали безымянное поселение с NPC, красоты открытого мира, боевую систему, паркурные элементы и ряд живописных локаций.

Ко всему прочему, ролик сопровождается комментариями диктора на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале Game Art Pioneers. Права на видео принадлежат Game Art Pioneers.

Действия Distortion развернутся на планете Хлоя-Ахея, куда за несколько сотен лет до основных событий тайтла прибыли колонисты из Солнечной системы. Авторы планируют реализовать элементы высокобюджетных RPG, а также обещают несколько главных героев.

Ожидается, что Distortion выйдет в раннем доступе в 2025 году на ПК и консолях.