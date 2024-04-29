Камерон Монахэн: «Трон 3» совершит скачок в сфере визуальных эффектов для кино

Недавно Камерон Монахэн пообщался с журналистами в рамках выставки Calgary Exp. Во время разговора зашла речь о фильме «Трон: Арес», в котором актёр сыграл одну из ключевых ролей.

По словам Монахэна, будущая лента совершит скачок в сфере визуальных эффектов для кино.

Иногда я приходил на съёмочную площадку даже в свои выходные, поскольку декорации были не просто потрясающими, а феноменальными. Я бы с удовольствием посмотрел, как они будут выглядеть в фильме.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно только то, что история будет крутиться вокруг программы, которая попадает в реальный мир, и солдата, который окажется в цифровой вселенной. Также в картине сыграют Джаред Лето, Эван Питерс, Грета Ли и Джоди Тёрнер-Смит.

Премьера фильма «Трон: Арес» ожидается 10 октября 2025 года.