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Сборы боевика «Падение империи» превысили $ 85 млн

Сборы боевика «Падение империи» превысили $ 85 млн
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29 апреля сборы боевика «Падение империи» режиссёра Алекса Гарленда превысили в мировом прокате $ 85 млн. Причём около $ 60 млн от общей кассы пришлось на заработок внутри США. Для достижения такого результата картине понадобилось две с половиной недели.

Бюджет «Падения империи» составил $ 50 млн. Поэтому ленте необходимо достигнуть планки в $ 100 млн, чтобы начать приносить прибыль.

Картина рассказывает о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Вместе с Кирстен Данст в ленте сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма также выступил Алекс Гарленд («Аннигиляция»).

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