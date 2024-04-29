Телеканал BFMTV сообщил, что утром 29 апреля актёра Жерара Депардье арестовали в Париже из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Первым автором заявления выступает девушка, которая работала ассистенткой на съёмках ленты «Фокусник и сиамские близнецы» в 2014 году — тогда ей было 24 года.

Вторым заявителем стала 53-летняя художница-постановщица, обвинившая Депардье в домогательствах на съёмках картины в 2021 году. Она заявила, что тогда актёр схватил её в коридоре, зажал между ног и начал трогать за талию, грудь и ягодицы. Ей удалось вырваться только после постороннего вмешательства.

При этом Жерар Депардье отрицает все обвинения в свой адрес. Ко всему прочему в прошлом году он написал открытое письмо, в котором заявил, что «никогда и никогда» не подвергал женщин насилию.