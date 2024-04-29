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Про Астерикса и Обеликса снимут новый фильм

Про Астерикса и Обеликса снимут новый фильм
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Журналисты издания Variety объявили, что кинокомпании Studiocanal и Editions Albert René подписали эксклюзивное соглашение. В рамках него обе стороны согласились на выпуск нового фильма про культовых героев Астерикса и Обеликса.

Никакие подробности будущего проекта пока не раскрываются. Студии ещё не готовы озвучить подробности сюжета, актёрский состав, режиссёр, сроки выхода и другие детали. К слову, в этом году персонажам исполнилось 65 лет — первый выпуск комикса с их участием вышел в 1959 году в журнале «Пилот»

Последний фильм во франшизе под названием «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» вышел в феврале 2023 года. Согласно синопсису, единственная дочь китайского императора бежит в Галлию, где просит Астерикса и Обеликса помочь освободить её страну. Они отправляются в Китай, но не подозревают, что туда же движется Юлий Цезарь.

По словам президента Editions Albert René, именно успех «Поднебесной» вдохновил руководителей компании выпустить ещё один фильм с участием героев.

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