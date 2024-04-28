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По сериалу «Игра престолов» делают большую MMORPG — СМИ

По сериалу «Игра престолов» делают большую MMORPG — СМИ
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Издание Redanian Intelligence, известное по достоверным материалам касательно сериала «Ведьмак», сообщило о разработке новой игры по вселенной «Игры престолов». За разработку якобы отвечает корейский гигант Nexon, которая ранее выступил издателем шутера The Finals, приключения Dave the Diver и многих других проектов.

Будущей игрой станет большая MMORPG, действие которой развернётся на Севере между четвёртым и пятым сезонами. В издании сравнили проект с The Elder Scrolls Online: игроки смогут создать собственного героя и исследовать открытый мир, проходить сюжетную кампанию и выполнять квесты.

Что касается каста основного сериала, то в MMORPG к озвучке своих героев не вернутся звёзды шоу от HBO. У ролевой онлайн-игры пока нет даты релиза, но она может выйти уже в ближайшие годы.

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