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Для Helldivers 2 вышел крупный патч с правками баланса

29 апреля разработчики кооперативного шутера Helldivers 2 выпустили для игры крупный патч 01.000.300. Обновление вносит множество изменений в баланс оружия, врагов и исправляет целый ворох багов.

К примеру, авторы усложнили игровой процесс отрядам с неполным числом игроков: чем меньше Адских десантников в команде, тем чаще они будут сталкиваться с вражескими патрулями.

Другие изменения

Миссии, в которых нужно поднять флаг, теперь доступны и на высоких уровнях сложности.

Задания на Хеллмире стали проще, поскольку разработчики на 15% снизили урон игрокам от огня.

Игроки теперь могут убрать автоматическое взбирание во время спринта.

Оружие «Квазар» теперь перезаряжается на пять секунд дольше.

Винтовка «Серп» теперь обладает тремя запасными магазинами вместо шести.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке. Helldivers 2 доступна на ПК и PS5.