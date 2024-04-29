Мэтт Деймон и Кейси Аффлек — на первых кадрах боевика «Зачинщики»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали первые кадры боевика «Зачинщики» (The Instigators) с Мэттом Деймоном, Кейси Аффлеком и Хонг Чау. Режиссёром картины выступил Даг Лайман («Идентификация Борна»).

Фильм расскажет о бывшем заключённом и любящем отце, которые решают объединить силы, чтобы ограбить нечестного политика. Естественно, у героев всё идёт не по плану, поэтому теперь их разыскивает не только полиция, но и криминальные авторитеты.

Также в актёрский состав вошли Пол Уолтер Хаузер, Майкл Стулбарг, Винг Реймс, Альфред Молина и Рон Перлман. Съёмки боевика прошли в Бостоне.

Премьера «Зачинщиков» в ограниченном прокате состоится 2 августа. В стриминговом сервисе Apple TV+ картина появится только 9 августа.

Первые кадры

Фото: Entertainment Weekly/Apple

Фото: Entertainment Weekly/Apple