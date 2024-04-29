Электроник и Симпл сравнили силу духа бывшего состава NAVI и текущего ростера VP по CS 2

Игрок состава Virtus.pro по Counter-Strike 2 Денис electroNic Шарипов сравнил силу духа своей текущий команды с тем, что было в Natus Vincere, когда он только к ней присоединился.

Новичок «медведей» признался, что никогда не играл в команде с такой силой духа:

Я никогда не видел такой силы духа в других командах. Даже когда я только пришёл в Natus Vincere, у нас такого не было. В Virtus.pro очень сильные духом игроки.

Бывший тиммейт Электроника по Natus Vincere Александр s1mple Костылев прокомментировал высказывание Шарипова:

Денис, наша сила духа была непобедима и не сравнится ни с одной командой в этом мире.

Представитель Virtus.pro ответил украинскому киберспортсмену:

Никогда не сомневался в нашей с тобой «менталке», Саня.