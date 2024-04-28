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Итоги ESL One Birmingham 2024

Российская BetBoom Team всухую проиграла Falcons в гранд-финале ESL Birmingham по Dota 2
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Российская BetBoom Team уступила Team Falcons со счётом 0:3 в гранд-финале турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2.

Российская команда всухую проиграла «соколам», завершив выступление в рамках соревнования на втором месте. Для Team Falcons, представляющей Ближний Восток, это уже третий чемпионский титул в этом сезоне.

Dota 2. ESL One Birmingham 2024 . Гранд-финал
28 апреля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
0 : 3
Team Falcons
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Итоги ESL One Birmingham 2024 по Dota 2:

  • 1-е место: Team Falcons (Ближний Восток) — $ 300 тыс.;
  • 2-е место: BetBoom Team (Россия) — $ 175 тыс.;
  • 3-е место: Tundra Esports (Европа) — $ 120 тыс.;
  • 4-е место: OG (Европа) — $ 85 тыс.;
  • 5-6-е место: Team Liquid (Швеция), G2.iG (Китай) — $ 57,5 тыс.;
  • 7-8-е место: HEROIC (Южная Америка), Xtreme Gaming (Китай) — $ 47,5 тыс.;
  • 9-10-е место: Talon Esports (Малайзия), Team Spirit (Россия) — $ 30 тыс.;
  • 11-12-е место: Shopify Rebellion (Северная Америка), Gaimin Gladiators (Европа) — $ 25 тыс.

Турнир ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 прошёл с 22 по 28 апреля в Бирмингеме, Великобритания. В рамках соревнования 12 коллективов разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн и 26 640 EPT-очков, необходимых для попадания на главный чемпионат сезона — Riyadh Masters 2024.

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