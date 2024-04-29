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«Очень много работы впереди»: игроки Falcons — о победе на ESL Birmingham 2024 по Dota 2

Киберспортсмены из состава Team Falcons по Dota 2 поделились своими эмоциями после победы на турнире ESL One Birmingham 2024 с призовым фондом $ 1 млн.

Россиянин Станислав Malr1ne Поторак, представляющий ближневосточный тег, признался, что не знает, как его коллективу удалось победить на турнире в Бирмингеме:

Победили на турнире. Не знаю, заслуженно? Может, заслуженно. Но мы не так много сил прикладывали, учитывая нашу подготовку. Подготовка была не самая лучшая из-за некоторых обстоятельств. Очень много работы впереди. Не знаю, как мы победили на этом турнире. Спасибо всем, кто болел.

Также фанатов за поддержку поблагодарил керри Team Falcons Оливер Skiter Лепко:

Мы — ваши чемпионы на ESL One Birmingham 2024. Спасибо за поддержку. Это был первый раз в моей жизни, когда зал скандировал название моей команды. Спасибо огромное ещё раз!

Вскоре к своим тиммейтам присоединился и капитан «соколов» Цзинцзюнь Sneyking У:

Я очень благодарен всем за поддержку на ESL One Birmingham 2024! Болельщики были безумно страстные и замечательные! Спасибо вам!

Своими эмоциями поделился и датский саппорт коллектива Андреас Cr1t- Франк Нильсен, который в шутку обратился к тренеру своей команды после победы:

Я скучал по победам перед фанатами. Кстати, признаюсь, играть в скучную Доту довольно приятно. Может, так и продолжим, Aui_2000 (Кёртис Aui_2000 Линг — тренер Team Falcons. — Прим. «Чемпионата»)?

Это уже третий чемпионский титул для ростера Team Falcons по Dota 2 в этом году. До этого команда Станислава Malr1ne Поторака победила на таких турнирах, как BetBoom Dacha Dubai 2024 и DreamLeague Season 22.