Цифровая премьера аниме «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки состоится 25 июня

На этой неделе стало известно, что цифровая премьера анимационной ленты «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки состоится 25 июня. Ко всему прочему, 9 июля аниме выйдет на Blu-ray дисках в формате 4K и UHD — это первое произведении студии Ghibli, которое официально получило такое разрешение.

Аниме «Мальчик и птица» рассказывает историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект Ghibli. На прошедшем «Оскаре»-2024 лента одержала победу в номинации «Лучший анимационный фильм».

Премьера аниме в Японии прошла ещё в июле 2023 года, а до мировых кинотеатров произведение добралось в конце октября.