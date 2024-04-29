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Сборы экранизации сказки «Летучий корабль» превысили 1 млрд рублей

Сборы экранизации сказки «Летучий корабль» превысили 1 млрд рублей
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29 апреля сборы экранизации сказки «Летучий корабль» в российском прокате превысили 1 млрд рублей. Лента шла к данному результату на протяжении почти полутора месяцев — премьера картины состоялась 21 марта.

Фото: «Фонд Кино»

Сюжет фильма рассказывает, как Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля и навсегда меняет её жизнь.

В актёрский состав вошли Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш и другие. Исполнительным продюсером выступила Анастасия Форменская.

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