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«Проиграли по делу»: сообщество Dota 2 — о BetBoom Team в финале ESL One Birmingham 2024

Российская BetBoom Team уступила в гранд-финале турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 составу Team Falcons со счётом 0:3. Русскоязычное сообщество игры поделилось своими мыслями по этому поводу.

Так, комментатор Никита 4ce Котков считает, что у BetBoom Team не было шансов в матче с «соколами»:

Поздравляю Team Falcons, абсолютно заслуженная победа. BetBoom Team физически не могла их переиграть, только какая-то другая команда имела на это шансы.

Коллега Коткова Рустам Adekvat Мавлютов также полагает, что российскому коллективу ещё далеко до уровня Team Falcons:

Team Falcons на фоне BetBoom Team просто на каком-то другом уровне понимания доты. И ничего не сделать.

Стример Ярослав NS Кузнецов заметил, что команда Александра TORONTOTOKYO Хертека вновь дала слабину в ответственный момент:

Игроки Team Falcons сегодня боги игры просто были, шедевральное исполнение на всех трёх картах. А вот игроки BetBoom Team, как обычно, в самый ответственный момент только в чат писать могут, а на деле ничего не показывают. TORONTOTOKYO вообще поплыл, уже, как в пабе, начал общаться вместо игры.

COO BetBoom Team Глеб cenra Антохин подвёл итоги выступления своего ростера на ESL One Birmingham 2024:

Нечего сказать по финалу. Проиграли по делу. Снова против Team Falcons. Я люблю свою команду, это первый LAN-финал для нас, горжусь каждым, пускай меня там и не было.