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Геймеры наиграли в Palworld 1,3 миллиарда часов за 100 дней с релиза

Геймеры наиграли в Palworld 1,3 миллиарда часов за 100 дней с релиза
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28 апреля исполнилось ровно 100 дней, как выживач в стиле «Покемонов» Palworld вышел в раннем доступе. Аккурат к такому юбилею разработчики тайтла из студии Pocket Pair поделились новой статистикой по игре в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Pocket Pair, Inc.

Оказалось, что за это время геймеры наиграли в Palworld 1,3 миллиарда часов — это равносильно 150 тысячам лет. Хоть пару месяцев назад проект и бил все топы Steam, однако сейчас его ежедневная аудитория не превышает и 50 тысяч игроков.

В Palworld геймерам необходимо собирать Палов — существ, которые очень похожи на покемонов. Питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству на фабриках, работе на фермах, а также заниматься их разведением. У тайтла 255 тысяч отзывов, причём 93% из них положительные.

Palworld доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.

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