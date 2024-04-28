Геймеры наиграли в Palworld 1,3 миллиарда часов за 100 дней с релиза

28 апреля исполнилось ровно 100 дней, как выживач в стиле «Покемонов» Palworld вышел в раннем доступе. Аккурат к такому юбилею разработчики тайтла из студии Pocket Pair поделились новой статистикой по игре в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Pocket Pair, Inc.

Оказалось, что за это время геймеры наиграли в Palworld 1,3 миллиарда часов — это равносильно 150 тысячам лет. Хоть пару месяцев назад проект и бил все топы Steam, однако сейчас его ежедневная аудитория не превышает и 50 тысяч игроков.

В Palworld геймерам необходимо собирать Палов — существ, которые очень похожи на покемонов. Питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству на фабриках, работе на фермах, а также заниматься их разведением. У тайтла 255 тысяч отзывов, причём 93% из них положительные.

Palworld доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.