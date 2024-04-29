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Сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 600 млн рублей

Сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 600 млн рублей
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29 апреля сборы научно-фантастической картины «Сто лет тому вперёд» превысили 600 млн рублей. К такому результату фильм шёл полторы недели. Напомним, лента выступает экранизацией одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва.

Фото: «Фонд Кино»

Картина «Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое на свете: любовь и дружбу.

Главные роли в фильме исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова. Кресло режиссёра занял Александр Андрющенко.

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