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Игроки Falcons не пожали руки представителям BB Team после финала ESL One Birmingham 2024

Киберспортсмены из состава Team Falcons по Dota 2 не пожали руки игрокам российской BetBoom Team после победы в гранд-финале турнира ESL One Birmingham 2024 с призовым фондом $ 1 млн.

Внимание на поведение «соколов» обратил менеджер российского коллектива Лука Lukawa Насуашвили:

Проиграли. Обидно, но по делу. Треш-ток треш-током, но руки не пожать сопернику после игры — это реально клоунство. Ну ладно, выбор каждого. Если ты не уважаешь противника, тебя не уважает никто. Это моё мнение.

Своим мнением по поводу данной ситуации поделился тренер команды 1win из России Тимур Ahilles Кульмухамбетов:

А что случилось после финала? Это реально, что говорит Lukawa? Про то, что не пожали руки игроки Team Falcons. Вроде организаторы обязуют команды жать руки и показывать уважение к сопернику. Разве нет?

Вскоре менеджер BetBoom Team сообщил, что он пообщался на эту тему с керри Team Falcons Оливером Skiter Лепко:

Skiter сказал: «Lukawa, брат...» Объяснил, что им организаторы турнира сказали сразу идти поднимать кубок и чтобы мы не серчали.

Team Falcons обыграла российскую BetBoom Team со счётом 3:0 в гранд-финале турнира ESL One Birmingham 2024.