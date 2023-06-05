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На стримера iShowSpeed напал фанат «Манчестер Сити» прямо во время финала Кубка Англии

На стримера iShowSpeed напал фанат «Манчестер Сити» прямо во время финала Кубка Англии
Аудио-версия:
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Популярный стример Даррен iShowSpeed Уоткинс-младший побывал на Кубка Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Блогер вёл трансляцию матча, как вдруг к нему подошёл фанат «Сити» и ни с того ни с сего толкнул его в плечо.

Видео доступно на YouTube-канале Elitepercent. Права на видео принадлежат iShowSpeed

В дело тут же вмешался телохранитель блогера, который быстро обезвредил нападавшего. Сам iShowSpeed выглядел абсолютно обескураженным — он начал спрашивать, за что болельщик толкнул его, ведь сам стример не сделал и не сказал ничего плохого.

Уже после матча Уоткинс-младший опубликовал пост в своём «твиттере», где объявил о том, что помирился с тем самым болельщиком. В качестве доказательства блогер выложил фотографию с фанатом «Сити», который больше не проявляет агрессии.

Фото: Соцсети iShowSpeed

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