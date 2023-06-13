Появился трейлер второго сезона сериала «Основание» — продолжение выйдет 14 июля
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Платформа Apple TV представила трейлер продолжения «Основания» — научно-фантастического сериала по мотивам одноимённого цикла книг Айзека Азимова. Полную версию проекта можно будет оценить с 14 июля.
Во втором сезоне герои Джареда Харриса, Лу Льобель и Леи Харви в ходе космических приключений наткнутся на поселение опасных существ, умеющих менять психоисторию. В то же время Галактическую империю охватят интриги, способные разрушить её изнутри.
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.
Первый сезон «Основания» вышел в сентябре 2021 года и получил в основном положительные оценки критиков и зрителей. Вскоре после релиза в Apple TV решили продлить проект на второй сезон.
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