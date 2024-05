Гай Ричи снимет сериал про молодого Шерлока Холмса

Журналисты издания Variety сообщили, что режиссёр Гай Ричи («Джентльмены», «Переводчик») снимет сериал про молодого Шерлока Холмса. Сюжет шоу будет основан на книгах писателя Энди Лэйна.

Роль культового детектива исполнит Хиро Файнс Тиффин, который ранее снялся в боевике «Министерство неджентльменских дел» и романтической драме «После». Полный каст, сроки и дата премьеры сериала пока не раскрываются.

Отметим, что сейчас Гай Ричи уже работает над четырьмя другими проектами: фильмами «Источник вечной молодости», In the Grey («В сером»), Wife and Dog («Жена и собака») а также спин-оффом «Рэя Донована» в формате сериала. Съёмки некоторых лент уже завершены, но детали ещё неизвестны.

Шоу «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем показывали в период с 2010 по 2017 год. За это время успело выйти четыре сезона.