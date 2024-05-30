Звезда Marvel Бри Ларсон дала совет актёрам, которые хотят играть супергероев в кино

В недавнем интервью изданию The Hollywood Reporter Бри Ларсон, известная по роли Капитана Марвел в киновселенной Marvel, дала советы актёрам, которые только начинают играть супергероев.

По словам Ларсон, перед тем, как соглашаться на роль супергероя, необходимо понять, будешь ли ты к этому готов. Актёрам предстоит много тренироваться и как следует подготовить своё тело.

Я написала всем закалённым в этом актёрам письмо, потому что мне казалось это странным и специфичным. Люди говорят: «Я не знаю, как это сделать лучше». В этом и вопрос. Тренируйтесь, потому что вам нужно так хорошо подготовить своё тело, насколько это возможно. Первая часть «Капитана Марвел», как сейчас помню. Мне потребовалось 45 минут, чтобы надеть и снять этот костюм.

Ларсон отметила, что от того, как уверенно актёры смотрятся в образе супергероев, зависит большая часть успеха фильмов.