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Вигго Мортенсен готов вернуться к роли Арагорна во «Властелине колец: Охота на Голлума»

Вигго Мортенсен готов вернуться к роли Арагорна во «Властелине колец: Охота на Голлума»
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В свежем интервью GQ актёр Вигго Мортенсен заявил, что готов вернуться к роли Арагорна в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума». Артист любит своего персонажа и хотел бы вновь его сыграть.

Мортенсен отметил, что видит проблему только в своём возрасте — актёру сейчас 65 лет. Если это не будет помехой, то он не видит причин, по которым не сыграет в картине.

Мне нравится играть этого персонажа. Я бы вернулся только в том случае, если бы я подходил для этого с точки зрения моего возраста. Если бы с этим не было проблем, я бы с радостью сыграл его вновь. Было бы глупо поступать иначе.

Ранее Питер Джексон рассказал, что будущая картина расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах. По книгам Толкина, Гэндальф отправлял на поиски Голлума именно Арагорна.

Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год, а точная дата пока неизвестна.

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