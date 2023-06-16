Фильм «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом официально вышел в онлайне в России
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16 июня фильм «Все страхи Бо» официально вышел в российских онлайн-сервисах. Картину с Хоакином Фениксом («Джокер») можно посмотреть на «Кинопоиске», «Иви» и KION с русским дубляжом — ранее с ним картина была доступна в кинотеатрах страны.
Видео доступно на YouTube-канале В Рейтинге. Права на видео принадлежат A24 и «Вольга»
Лента рассказывает об успешном предпринимателе, страдающем от психических заболеваний. Следить за главным героем зрители будут на протяжении десятилетий: от молодого юноши до человека преклонного возраста.
Режиссёром и сценаристом картины выступил Ари Астер, постановщик хорроров «Солнцестояние» и «Реинкарнация». Фильм «Все страхи Бо» стал дебютом автора в жанре, который напрямую не связан с ужасами.
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