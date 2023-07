The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom может лидировать в чартах Британии всё лето

Издание GamesIndustry.biz сообщило, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom снова заняла лидирующую позицию в физических чартах Британии за период с 3 по 10 июля. Хотя продажи проекта упали на 20%, они всё равно остаются крепкими.

На втором месте расположилась FIFA 23, следом идут Mario Kart 8 Deluxe, Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy и God of War Ragnarok.

По мнению аналитиков игровой индустрии, Tears of the Kingdom продолжит доминировать в чартах в течение всего лета. Также есть мнение, что проект составит хорошую конкуренцию осенним релизам.

Чарт розничных продаж в Британии с 3 по 10 июля

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. FIFA 23. Mario Kart 8 Deluxe. Final Fantasy 16. Hogwarts Legacy. God of War Ragnarok. Star Wars Jedi Survivor. Call of Duty: Modern Warfare 2. Diablo 4. Minecraft (Switch).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна на Nintendo Switch.