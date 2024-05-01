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«Чудеса случаются»: Роберт Дауни-младший — о выздоровлении Джереми Реннера после инцидента

«Чудеса случаются»: Роберт Дауни-младший — о выздоровлении Джереми Реннера после инцидента
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Актёр Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Marvel, дал большое интервью изданию Vanity Fair. Гостем выпуска также стал и Роберт Дауни-младший, который на протяжении 11 лет был коллегой австралийского актёра.

В какой-то момент оба артиста вспомнили свою первую встречу с Джереми Реннером за пределами больницы. Это произошло в сентябре 2023 года на свадьбе их коллеги Криса Эванса. Тогда Дауни-младший и Хемсворт поразились физической форме Реннера, который к тому моменту уже полностью выздоровел и выглядел очень свежо.

Если есть одна характеристика, которая имеет первостепенное значение, то это устойчивость. Видеть, как Реннер воплощает это в контексте португальско-американской свадьбы, было потрясающе. Полностью выздоровел и готов праздновать. Да, чудеса случаются.

Страшный инцидент с Джереми Реннером произошёл в начале января 2023 года. Во время уборки снега он хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Актёр сломал около 30 костей, повредил лёгкое и печень. Однако всё обошлось, и артист смог вернуться к своей работе.

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