Скоро про экранизацию Death Stranding расскажут «невероятные» новости

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Продюсер экранизации Death Stranding Аллан Унгар рассказал о статусе фильма. По его словам, в ближайшее время фанатов ждут невероятные и долгожданные детали проекта.

Унгар отметил, что удивлёнными останутся не только геймеры, но даже кинозрители, которых порой бывает очень трудно удивить.

Это невероятно важное начинание для Кодзимы. Это его детище, это первый раз, когда он самостоятельно, как независимая студия, создал игру, и эта игра получила признание критиков. К сожалению, из-за забастовки и из-за всего, что происходит в нашей индустрии прямо сейчас, я не могу сказать столько, сколько хотелось бы, кроме того, что скоро появятся очень захватывающие новости. Я думаю, это будет невероятный сюрприз не только для поклонников видеоигр, но и для киноманов и зрителей в целом, которые, я думаю, не видели ничего подобного раньше.

Кто выступит режиссёром ленты, неизвестно. Возможно, именно это и раскроют в ближайшее время. Сам Кодзима выступит продюсером.

Даты выхода у фильма пока что нет.