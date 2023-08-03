На Twitch запретили рекламировать азартные сайты со скинами из CS:GO
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Twitch ввёл новое правило, которое коснулось азартного контента во время прямых трансляций. Согласно нововведению, под запрет попала реклама площадок с азартными играми на внутриигровые предметы, в том числе на скины из CS:GO.
Азартные игры на Twitch были предметом споров. Многие считают, что это даёт несовершеннолетним в них играть, из-за чего могут быть проблемы. По мнению других, когда это регулируется, то никакой опасности нет.
Если этот запрет действительно масштабный, то последствия у него будут огромные. Например, стримеры, рекламирующие азартные сайты со скинами CS:GO, лишатся большой части дохода. Потенциально это может привести к тому, что контент-мейкеры просто перейдут на другую стриминговую платформу.
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