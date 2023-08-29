Luna Galaxy c Дукалисом неожиданно вышла в финал квалификации на The International 2023

Европейская команда Luna Galaxy внезапно вышла в финал региональных отборочных соревнований на главный турнир года по Dota 2 — The International 2023.

Перед стартом квалификации пятёрка, за которую выступает российский саппорт Андрей Dukalis Куропаткин, считалась одним из аутсайдеров. Однако Luna сначала уверенно обыграла Level UP, а затем выбила в нижнюю сетку фаворита отборов в лице Quest Esports.

Соперником Luna Galaxy по финалу станет победитель матча Entity — Team Secret, который проходит в эти минуты. В случае поражения Luna получит ещё один шанс в нижней сетке, где команды разыграют вторую и последнюю путёвку на The International 2023.

Фото: Liquipedia

Трансляцию европейской квалификации на The International 2023 можно посмотреть на Twitch-канале FISSURE или в онлайн-кинотеатре Okko.