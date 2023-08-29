Luna Galaxy c Дукалисом неожиданно вышла в финал квалификации на The International 2023

Европейская команда Luna Galaxy внезапно вышла в финал региональных отборочных соревнований на главный турнир года по Dota 2 — The International 2023.
Перед стартом квалификации пятёрка, за которую выступает российский саппорт Андрей Dukalis Куропаткин, считалась одним из аутсайдеров. Однако Luna сначала уверенно обыграла Level UP, а затем выбила в нижнюю сетку фаворита отборов в лице Quest Esports.
Соперником Luna Galaxy по финалу станет победитель матча Entity — Team Secret, который проходит в эти минуты. В случае поражения Luna получит ещё один шанс в нижней сетке, где команды разыграют вторую и последнюю путёвку на The International 2023.
Фото: Liquipedia
Трансляцию европейской квалификации на The International 2023 можно посмотреть на Twitch-канале FISSURE или в онлайн-кинотеатре Okko.
- 29 августа 2023
-
15:20
-
15:15
-
14:50
-
14:18
-
13:55
-
13:27
-
13:14
-
12:53
-
12:51
-
12:20
-
12:12
-
11:37
-
11:06
-
10:44
-
10:10
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
07:45
-
07:10
-
06:35
- 28 августа 2023
-
23:00
-
22:15
-
21:36
-
21:06
-
20:55
-
20:41
-
20:04
-
19:41
-
19:15
-
19:07
-
18:31
-
17:48
-
17:21
-
16:53