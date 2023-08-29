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The International 2023: Западная Европа. День 3
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11:00 Мск
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Luna Galaxy c Дукалисом неожиданно вышла в финал квалификации на The International 2023

Luna Galaxy c Дукалисом неожиданно вышла в финал квалификации на The International 2023
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Европейская команда Luna Galaxy внезапно вышла в финал региональных отборочных соревнований на главный турнир года по Dota 2The International 2023.

Перед стартом квалификации пятёрка, за которую выступает российский саппорт Андрей Dukalis Куропаткин, считалась одним из аутсайдеров. Однако Luna сначала уверенно обыграла Level UP, а затем выбила в нижнюю сетку фаворита отборов в лице Quest Esports.

Dota 2. The International 2023 - Западная Европа . 1/2 финала (верхняя сетка)
29 августа 2023, вторник. 11:00 МСК
Quest Esports
Окончен
1 : 2
Luna Galaxy

Соперником Luna Galaxy по финалу станет победитель матча Entity — Team Secret, который проходит в эти минуты. В случае поражения Luna получит ещё один шанс в нижней сетке, где команды разыграют вторую и последнюю путёвку на The International 2023.

Фото: Liquipedia

Трансляцию европейской квалификации на The International 2023 можно посмотреть на Twitch-канале FISSURE или в онлайн-кинотеатре Okko.

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