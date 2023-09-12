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Рейтинги карточек лучших игроков АПЛ в EA Sports FC 24 — лидируют Кевин Де Брёйне и Холанд

Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 24, ранее работавшие над серией FIFA, опубликовали официальные показатели лучших карточек игроков английской Премьер-лиги.

Лучшими представителями АПЛ в новой версии футсима станут два игрока «Манчестер Сити» — полузащитник Кевин Де Брёйне и форвард Эрлинг Холанд, их рейтинг составил 91.

Далее идут сразу шесть футболистов с показателем 89, среди них голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер и его одноклубники Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах.

Фото: EA Sports

В список лучших игроков АПЛ по версии авторов EA Sports FC 24 также вошли Филип Фоден, Диогу Жота и Деклан Райс. Всего рейтинг выше 85 получили 24 стандартные карточки игроков АПЛ.

Фото: EA Sports

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях — это будет новая версия FIFA, которую выпускают под другим названием из-за потери лицензии.