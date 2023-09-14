Из EA ушёл геймдиректор Star Wars Jedi Стиг Асмуссен

По информации издания Bloomberg, Стиг Асмуссен, геймдиректор Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, покинул EA.

Причина ухода Асмуссена — желание заняться чем-то новым. Что интересно, ранее разработчик говорил, что точно хочет сделать из Star Wars Jedi трилогию. Третья часть наверняка будет, но за её создание уже будет отвечать другой человек.

После тщательных размышлений Стиг Асмуссен решил покинуть Respawn, чтобы заняться другими приключениями, и мы желаем ему удачи. Ветераны Respawn будут руководить командой, поскольку они продолжат свою работу над Star Wars Jedi: Survivor.

Star Wars Jedi: Fallen Order, вышедшая в 2019 году, получила хорошие отзывы и порадовала EA в финансовом плане. Star Wars Jedi: Survivor, релиз которой состоялся в этом году, тоже приняли тепло.