Чат-бот ChatGPT теперь умеет искать ответы на запросы в интернете

Компания OpenAI сообщила, что чат-бот ChatGPT теперь умеет искать информацию для пользователей в интернете. Программа научилась находить ответы из проверенных источников в Сети — функция уже доступна подписчикам Plus и Enterprise, а чуть позже ей смогут воспользоваться и все остальные юзеры. До этого объём знаний ChatGPT ограничивался сентябрём 2021 года.

Как отмечают в издании The Verge, чат-бот выдаёт ответы не так быстро, как обычный поиск в браузере, однако первые результаты оказались довольно точными. При этом ChatGPT прикрепляет к своим ответам источники информации, что должно снизить число непроверенных и неточных материалов.

Ранее у ChatGPT уже был доступ в интернет, однако пользователи сразу же нашли способ добывать нужную им информацию в обход всех ограничений и платных подписок. Судя по всему, в OpenAI нашли решение этой проблемы.