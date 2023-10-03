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Бесплатные игры PS Plus за октябрь 2023 уже можно скачать — The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 и Weird West

Бесплатные игры PS Plus за октябрь уже можно скачать
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Sony обновила ежемесячную раздачу игр по тарифу PS Plus Essential. До начала ноября подписчики сервиса могут забрать The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 и Weird West.

The Callisto Protocol (PS4, PS5)

Космической хоррор от Глена Скофилда, автора культовой Dead Space. События экшена разворачиваются в 2320 году и рассказывают о пилоте космического корабля Джейкобе Ли, который оказывается в тюрьме «Чёрная жесть», населённой чудовищными некроморфами.

Видео доступно на YouTube-канале Striking Distance Studios. Права на видео принадлежат Krafton.

Farming Simulator 22 (PS4)

Cимулятор фермера, в котором игрокам предстоит заниматься выращиванием полевых культур и животноводством в американских и европейских локациях, постепенно развивая своё хозяйство.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Giants Software.

Weird West (PS4)

Ролевая игра с видом сверху, действие которой разворачивается на Диком Западе. Проект рассказывает о героях, которые сталкиваются со сверхъестественными явлениями и существами и начинают им противостоять. За создание игры отвечал Рафаэль Колантонио, создатель серии Dishonored.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Devolver Digital.

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