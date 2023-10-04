Игроки Team Spirit записали кавер на песню Nirvana перед The International 2023 по Dota 2

Игроки российской команды Team Spirit по Dota 2 сделали музыкальное видео, посвящённое скорому выступлению на чемпионате мира The International 2023.

Киберспортсмены перепели известную композицию Smells Like Teen Spirit от рок-группы Nirvana. Это отсылка к голосовой фразе «Smell Like Team Spirit», которую можно было получить в Dota 2 при покупке командного набора.

Текст песни был слегка адаптирован под The International, а игроки перевоплотились в музыкантов — например, саппорт Мирослав Mira Колпаков был одет как Курт Кобейн в оригинальном видео. Yatoro стал барабанщиком, Miposhka — басистом, а Larl и Collapse — гитаристами.

Мы не можем публиковать это видео, так как оно содержит нецензурную лексику. Однако вы можете найти его на YouTube-канале Team Spirit.