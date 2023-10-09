Шестой сезон сериала «Корона» станет финальным — он выйдет в двух частях

Netflix выпустил тизер шестого и финального сезона сериала «Корона», рассказывающего о правлении королевы Елизаветы II. Вместе с роликом онлайн-кинотеатр объявил, что продолжение разделят на две части: первая станет доступна 16 ноября, а финальные эпизоды выйдут 14 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Корона» продолжит тенденцию последних лет по разделению сезонов на две части. Ранее то же самое произошло с рядом других шоу Netflix, включая «Ты», третий сезон «Ведьмака» и четвёртый сезон «Очень странных дел».

Шестой сезон сериала «Корона» расскажет о правлении Елизаветы II в XXI веке. К главной роли вернётся Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильмах по «Гарри Поттеру». Ранее известную правительницу в других эпохах играли и другие актрисы: Клэр Фой и Оливия Колман («Убийство па пляже»).