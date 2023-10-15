«На второй карте мы их просто размотали». Капитан Virtus.pro — после победы над TSM на TI

Капитан российской команды Virtus.pro Артём fng Баршак кратко прокомментировал результат матча с TSM на The International 2023 по Dota 2 в экспресс-интервью на англоязычной трансляции.

Опытный саппорт признал, что VP совершили много ошибок на первой карте, но затем исправились и выиграли более уверенно.

Мы счастливы. В первой игре сыграли не очень хорошо, но на второй карты мы их просто размотали.

В стыковом матче Virtus.pro неожиданно обыграла TSM из Северной Америки (2:0) и вышла в верхнюю сетку плей-офф. Судя по всему, там VP встретится с другой нашей командой — Team Spirit.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Призовой фонд на данный момент немного превышает $ 3 млн.