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Николас Кейдж сыграет Человека-паука в новом сериале «Нуар» от Amazon

Николас Кейдж сыграет Человека-паука в новом сериале от Amazon
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Николас Кейдж сыграет главную роль в новом сериале о Человеке-пауке, который совместно производят MGM+, Amazon Prime Video.

Шоу с живыми актёрами получило название «Нуар». Сериал в сеттинге 1930-х годов расскажет историю стареющего детектива, который пытается бороться со своей прошлой жизнью, где он — единственный супергерой в городе.

По данным Variety, работа над «Нуаром» ведётся с февраля прошлого года, но Кейджа решили задействовать в проекте только сейчас. Другие детали, включая дату выхода сериала, пока неизвестны.

Ранее Кейдж озвучивал роль нуарного Человека-паука в мультфильме «Человек-пауке: Через вселенные». Кроме того, для актёра этот проект станет первым сериалом — ранее он играл только в фильмах.

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