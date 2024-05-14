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Группы DreamLeague Season 23 (Дримлига по Dota 2)

Стали известны группы турнира DreamLeague Season 23 — BB Team с NAVI и Team Falcons
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Турнирный оператор ESL представил распределение участников турнира DreamLeague Season 23 с призовым фондом $ 1 млн по группам.

12 команд были распределены на 2 группы по 6 участников. Групповая стадия DreamLeague Season 23 представляет из себя круговой формат с best-of-2 матчами. По итогам данного этапа из каждой группы 2 команды покинут ивент, 2 ростера пройдут в верхнюю сетку плей-офф, а ещё 2 — в нижнюю.

Группа A:

  • Aurora (Таиланд);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • PSG Quest (Ближний Восток);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Xtreme Gaming (Китай).

Группа B:

  • Azure Ray (Китай);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Natus Vincere (Украина);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Tundra Esports (Европа).

Турнир DreamLeague Season 23 пройдёт в онлайн-формате в период с 20-го по 26 мая 2024 года. В рамках соревнования 12 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 26 100 EPT-очков, которые нужны для выхода на Riyadh Masters 2024.

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