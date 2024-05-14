Стали известны группы турнира DreamLeague Season 23 — BB Team с NAVI и Team Falcons

Турнирный оператор ESL представил распределение участников турнира DreamLeague Season 23 с призовым фондом $ 1 млн по группам.
12 команд были распределены на 2 группы по 6 участников. Групповая стадия DreamLeague Season 23 представляет из себя круговой формат с best-of-2 матчами. По итогам данного этапа из каждой группы 2 команды покинут ивент, 2 ростера пройдут в верхнюю сетку плей-офф, а ещё 2 — в нижнюю.
Группа A:
- Aurora (Таиланд);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- HEROIC (Южная Америка);
- PSG Quest (Ближний Восток);
- Team Liquid (Швеция);
- Xtreme Gaming (Китай).
Группа B:
- Azure Ray (Китай);
- BetBoom Team (Россия);
- Natus Vincere (Украина);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Tundra Esports (Европа).
Турнир DreamLeague Season 23 пройдёт в онлайн-формате в период с 20-го по 26 мая 2024 года. В рамках соревнования 12 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 26 100 EPT-очков, которые нужны для выхода на Riyadh Masters 2024.