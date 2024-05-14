Стали известны группы турнира DreamLeague Season 23 — BB Team с NAVI и Team Falcons

Турнирный оператор ESL представил распределение участников турнира DreamLeague Season 23 с призовым фондом $ 1 млн по группам.

12 команд были распределены на 2 группы по 6 участников. Групповая стадия DreamLeague Season 23 представляет из себя круговой формат с best-of-2 матчами. По итогам данного этапа из каждой группы 2 команды покинут ивент, 2 ростера пройдут в верхнюю сетку плей-офф, а ещё 2 — в нижнюю.

Группа A:

Aurora (Таиланд);

Gaimin Gladiators (Европа);

HEROIC (Южная Америка);

PSG Quest (Ближний Восток);

Team Liquid (Швеция);

Xtreme Gaming (Китай).

Группа B:

Azure Ray (Китай);

BetBoom Team (Россия) ;

; Natus Vincere (Украина);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

Team Falcons (Ближний Восток);

Tundra Esports (Европа).

Турнир DreamLeague Season 23 пройдёт в онлайн-формате в период с 20-го по 26 мая 2024 года. В рамках соревнования 12 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 26 100 EPT-очков, которые нужны для выхода на Riyadh Masters 2024.