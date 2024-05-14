Сериал «Пацаны» продлили на пятый сезон

Amazon объявила, что супергеройский сериал «Пацаны» получит ещё один сезон. Несмотря на то, что релиз четвёртого сезона состоится только в июне, шоу уже пролили на пятый.

Создатель «Пацанов» Эрик Крипке поблагодарил руководство за доверие и заявил, что сериал стал для него лучшей работой в карьере. При этом шоураннер признал, что пока не уверен, о чём будет пятый сезон проекта.

Четвёртый сезон сериала «Пацаны», работу над которым закончили в апреле, будет продолжать сюжетную линию третьей части. Большую роль в сюжете сыграют Солдатик в исполнении Дженсена Эклса и сын Хоумлендера, а ещё в сериале появится Джеффри Дин Морган, известный по ролям в «Сверхъестественном» и «Ходячих мертвецах».

Премьера четвёртого сезона состоится 13 июня, когда выйдут сразу два эпизода из восьми.