Вышло видео со сравнением Нью-Йорка из «Человека-паука» и «Человека-паука 2»

Издание IGN выпустило видео, в котором сравнило Нью-Йорк в обеих частях «Человека-паука». По сравнению с оригиналом в сиквеле город стал намного живее и красивее.
Разработчики проделали большую работу с деталями. Трафик стал намного оживлённее, многие локации теперь смотрятся красочнее. Благодаря расширению карты аж в два раза отдалённые локации теперь выглядят как полноценные здания, а не как квадратные текстуры.
Также стоит обратить внимание, что некоторые здания, например, башня Фиска, теперь выглядят законченными, — в оригинале эта башня была на ремонте. А ещё немного изменился дизайн у здания «Оскорп».
Фото: IGN
Фото: IGN
«Человек-паук»
Фото: IGN
«Человек-паук 2»
Фото: IGN
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN, Sony.
Игра уже доступна на PS5. В ней есть полная поддержка русского языка.