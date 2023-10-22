Создатели Alan Wake 2 обещают сделать игру на консолях круто

До релиза Alan Wake 2 остаётся меньше недели и разработчики игры из Remedy стали всё чаще выходить на связь. 21 октября комьюнити-менеджер студии Томас Пуха рассказал, что тайтл отлично выглядит как на PS5, так и на Xbox Series.

Также Пуха добавил, что команда уделила всем платформам настолько много внимания, насколько это вообще было возможно.

Как консольный геймер я особенно рад тому, насколько хорошо Alan Wake 2 выглядит на этих платформах. Во время разработки мы уделяли консольным версиям большое количество внимания — всё для того, чтобы наш хоррор отлично игрался и выглядел.

Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новом безумии, охватившем писателя Алана Уэйка. В продолжении появится и другой персонаж — агент ФБР Сага Андерсон, которая будет расследовать трагическую пропажу знаменитости.

Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.