Оригинальную The Last of Us 2 сравнили с ремастером для PS5

Утром 18 ноября компания Sony анонсировала The Last of Us Part 2 Remastered — переиздание второй части The Last of Us. В обновлённой версии разработчики проведут масштабное улучшение графики, введут полную интеграцию геймпада DualSense, добавят ускоренные загрузки, несколько графических режимов и ещё кучу контента.

Автор YouTube-канала Cycu1 решил сравнить кадры из анонсирующего трейлера ремастера The Last of Us Part 2 с оригинальной игрой. Судя по ролику, создатели тайтла добавили моделям героев больше деталей, повысили их разрешение и улучшили освещение.

Изменения в графическом плане заметны, однако увидеть их без сопоставления двух кадров вместе будет трудновато.

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Sony/Cycu1.

Проект поступит в продажу уже 19 января только на PS5. Владельцы базовой игры смогут обновиться до ремастера за $ 10 (около 800 рублей).