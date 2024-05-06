Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Pudge — первый герой в Dota 2, на котором сыграли более 1 миллиарда матчей

Pudge — первый герой в Dota 2, на котором сыграли более 1 миллиарда матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Герой Pudge стал первым персонажем в Dota 2, на котором сыграли более 1 миллиарда матчей за всё время существования игры. Информация была взята с сайта Dotabuff.

Pudge появлялся в трети матчей Dota 2, что делает его самым популярным персонажем игры. При этом побеждал данный герой практически в 51% случаев.

10 самых популярных героев в Dota 2 за всё время

10 самых популярных героев в Dota 2 за всё время

Фото: Dotabuff

Своего ближайшего преследователя в лице Phantom Assassin Пудж опережает почти на 300 миллионов матчей. Кроме Pudge и PA, в топ-10 по популярности за всю историю Dota 2 также входят такие герои, как Sniper, Invoker, Juggernaut, Lion, Legion Commander, Slark, Windranger и Axe.

Исторически Pudge всегда был одним из самых любимых героев у игроков в матчмейкинге Dota 2. Персонаж привлекает паберов своим динамичным геймплеем. Большую роль в популяризации Пуджа сыграл киберспортсмен Данил Dendi Ишутин, который на пике своей карьеры часто брал данного героя в мид и показывал красивые моменты с использованием способности Meat Hook.

Материалы по теме
Пиковый онлайн Dota 2 после выхода «Павшей короны» показал лучшее значение с осени 2022-го
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android