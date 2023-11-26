Мадс Миккельсен объяснил, почему играет в кино только злодеев

Датский актёр Мадс Миккельсен посетил Международный кинофестиваль в Марракеше и поделился со зрителями своим опытом съёмок в кино. Артист рассказал о работе над «Звёздными войнами», «Фантастическими тварями», «Индианой Джонсом 5» и другими картинами, в которых датчанин почему-то вечно играет именно злодеев или неоднозначных персонажей.

Сам Миккельсен объясняет это тем, что в Голливуде очень любят его забавный акцент — поэтому он часто играет эксцентричных персонажей, непохожих на других героев.

Всё довольно просто — дело в моём забавном акценте. Да, всё именно настолько просто. Раньше это были немцы, потом британцы, затем русские, а сейчас они почему-то полюбили датский акцент. В этом точно что-то есть. Но мне посчастливилось играть разных злодеев в разных вселенных. Между Marvel и «Джеймсом Бондом» есть большая разница… но я никогда не задумываюсь об этом слишком много. В Дании мы не делим людей на плохих и хороших — мы рассказываем истории более комплексных персонажей.

Ближайшим фильмом Мадса Миккельсена станет «Меч короля». Историческая драма про Людвига фон Калена выйдет в кинотеатрах России 1 февраля.