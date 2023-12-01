33-летний Данил Dendi Ишутин выиграл первый турнир в Dota 2 с 2019 года

Состав клуба B8 по Dota 2 стал победителем онлайн-турнира European Pro League Season 14. Это первый трофей в истории организации с момента её создания в январе 2020 года.

Для владельца клуба и капитана B8 Данила Dendi Ишутина этот титул стал первым за четыре года. В последний раз легендарный 33-летний мидер побеждал на Winter Blast в декабре 2019 года.

В финале B8 победила европейский микс Team Tickles со счётом 3:2. За победу на EPL Season 14 пятёрка Денди заработала $ 5 тыс.

Фото: Liquipedia

Данил Dendi Ишутин — самый известный профессиональный игрок в Dota 2. Наибольшую популярность получил благодаря победе на первом чемпионате мира The International 2021 в составе NAVI, а затем дважды подряд выходил в финал «Инта».